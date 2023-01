Irmã André (1904-2023)

Lucile Randon nasceu a 11 de fevereiro de 1904 numa família protestante do Sul de França, mas aos 26 anos converteu-se ao catolicismo. Aos 40, deixou esse nome para trás e vestiu o hábito que carregou para o resto da vida.Desde abril de 2022 que a Irmã André constava no Livro de Recordes do Guinness como a pessoa mais velha do mundo, após a morte da japonesa Kane Tanaka, aos 119 anos. Foi o seu segundo recorde pois, em 2021, tornou-se na mais velha sobrevivente da Covid-19.Morreu aos 118 anos, num lar em Toulon, França.