Docente universitária, a sua vida está ligada à defesa e implementação dos direitos das pessoas com autismo.Em 1971 esteve na fundação da Associação Portuguesa para Proteção às Crianças Autistas e entre 1984 e 2012 assumiu a gestão das suas sucessoras, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA) e APPDA Lisboa.A cerimónia fúnebre realiza-se hoje, às 10h15, no Cemitério dos Olivais, em Lisboa.