Guitarrista, baixista e compositor do Patti Smith Group. Escreveu, entre outras, a música ‘Dancing Barefoot’, que teve ‘covers’ de U2, Pearl Jam e Simple Minds, Também colaborou com David Bowie, Iggy Pop, John Cale e Blondie.



Realizou o documentário ‘The Blank Generation’ sobre o movimento punk em Nova York nos anos 70 e 80, do século XX. No dia 28 será publicado, a título póstumo, o seu último álbum, ‘Smile’. Ivan Kral morreu aos 71 anos.