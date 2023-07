Um dos famosos ‘bebés’ do Leixões, o antigo defesa foi um dos nomes do maior feito do clube, a conquista da Taça de Portugal em 1961.Entre formação e seniores vestiu por seis temporadas a camisola do clube de Matosinhos. Mudou-se para o Benfica, onde conquistou sete títulos de campeão nacional durante os nove anos em que permaneceu nos encarnados.Regressou ao Leixões em 1971, transitando na segunda parte da época para o FC Porto.Morreu em Antuérpia, na Bélgica, para onde tinha emigrado. Tinha 81 anos.