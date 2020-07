Ao lado do irmão Bobby foi campeão do mundo em 1966, num Mundial em que a Inglaterra eliminou Portugal nas meias-finais (2-1). Fez toda a carreira de futebolista no Leeds, com 773 jogos e 96 golos, apesar de ser defesa.



Como treinador passou pelo Sheffield e Newcastle, entre outros clubes, e à frente da seleção irlandesa chegou ao Euro88 e aos quartos de final do Mundial90, em Itália. Sofria de linfoma e de demência. Morreu sexta-feira.