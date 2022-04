Escrevia com o pseudónimo Jack Higgins e nasceu em Newcastle, em julho de 1929. É autor de 85 livros, que escreveu entre 1959 e 2017, dos quais se destaca ‘The Eagle Has Landed’ (‘A Águia Aterrou’, 1975), uma história de ficção que relata uma tentativa de sequestro do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, durante a II Guerra Mundial, que foi adaptado ao cinema e vendeu mais de cinquenta milhões de exemplares.