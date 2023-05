Jacklyn Zeman (1953-2023)

O primeiro papel que lhe é atribuído, em 1974, é uma figuração no filme pornográfico ‘Garganta Funda II’. Foi coelhinha da ‘Playboy’ para pagar a faculdade. Mas foi a personagem Bobbie Spencer, que interpretou sem pausas entre 1977 e 2010, que a catapultou para a fama. Essa prostituta tornada enfermeira na série ‘General Hospital’ - que já leva mais de 15 mil episódios e o prémio do ‘Guinness’ para a telenovela há mais anos no ecrã (desde 1963) - valeu-lhe quatro Emmys.



Casada três vezes, morreu de cancro, aos 70, em Los Angeles.