Jacques Monory (1924-2018)

O “pintor do grande azul” tem obras em Lisboa.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu em Paris, em 1924, e dedicou a sua vida à pintura e ao cinema, sendo recordado como um dos pilares da figuração narrativa.



Descrito como o "pintor do grande azul", deixa uma vasta obra, caracterizada pela melancolia e rebeldia.



Os seus trabalhos estão expostos por todo o Mundo, incluindo no Museu Berardo, em Lisboa.



No cinema, foi realizador, ator e argumentista, sendo responsável, por exemplo, por obras como ‘Ex-’ (1968).