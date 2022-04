França perdeu um dos seus veteranos do cinema. Realizador e ator, o parisiense Jacques Perrin deixa um currículo de mais de 70 filmes, numa carreira iniciada na década de 1950. Foi parceiro de Claudia Cardinale, em ‘A Rapariga da Mala’ (1961), entrou no musical ‘As Donzelas de Rochefort’ (1967) e é sobretudo lembrado pelo papel de Totó, enquanto adulto, no aclamado filme ‘Cinema Paraíso’ (1988). Morreu, na quinta-feira, aos 80 anos.