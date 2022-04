Nasceu em 1949 em Clichy e em 1970 recebe o diploma da Escola de Educação Especial de Bordéus. Começa a escrever livros e canções para crianças e em 1974 é colocado na ilha da Reunião onde inicia os primeiros passos no teatro na magia. Aprende a ser ventríloquo e integra a organização MAGEV (Magia para as Crianças Desfavorecidas) realizando com os seus espetáculos visitas aos hospitais pediátricos espalhados pela França.