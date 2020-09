No seu palmarés constam passagens pelo SC Espinho, Cortegaça, V. Guimarães e Boavista, equipa na qual jogou 12 épocas, tendo marcado 25 golos. Futebolista que tanto atuava a defesa como a médio-direito, durante as épocas de 80 e 90 vestiu a camisola da seleção nacional em três ocasiões.



O seu currículo inclui ainda a vitória de uma Supertaça, com os axadrezados, em 1997. Natural de Espinho, morreu ontem vítima de doença prolongada.