Lenda do wrestling, o norte-americano apresentou-se sob o nome de ‘Kamala, o Gigante do Uganda’, fazendo jus aos seus 2,01 m e 172 quilos. Lutava descalço, exibia pinturas de guerra e uma máscara africana.Foi uma estrela na década de 80 e início dos anos 90. O pico da carreira ocorreu em 1986 e 1987, quando travou duelos com Hulk Hogan.Enfrentava diversos problemas de saúde e teve as pernas amputadas devido à diabetes.