Considerado um dos maestros mais influentes e admirados do Mundo, conduziu a Ópera Metropolitana de Nova Iorque durante mais de 40 anos, até ser afastado, em 2018, por alegações de abuso e assédio sexual - que sempre negou. Dirigiu também orquestras em Boston, Estados Unidos, e Munique, Alemanha. James Levine morreu no passado dia 9, aos 77 anos, mas só agora a notícia foi revelada. Não são conhecidas as causas.