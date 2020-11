Nasceu no Porto em 1934. Em 1941, a embaixada britânica recomenda a todos os cidadãos ingleses que deixem Portugal. James chega a Manhattan (nos Estados Unidos) a segurar uma rã que tinha levado consigo do seu jardim no Porto e faz notícia nos jornais.



Em 1960 regressa e é responsável por alguns do melhores vinhos do Porto do século XX. Em 1987 adquire a Quinta da Vila Velha, continuando a produção vitivinícola.