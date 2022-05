Nascido no Reino Unido, viveu toda a vida na África do Sul. James Bartlett era uma figura de relevo neste país e estrela da série televisiva ‘Rhythm City’, que esteve 12 anos no ar.



O cinema também deu por ele e ofereceu-lhe papéis ao lado de Angelina Jolie e Clive Owen, em ‘Amor Sem Fronteiras’ (2003), ou de Idris Elba, em ‘Mandela: Um Longo Caminho Para a Liberdade’ (2013). Morreu aos 55 anos, vítima de uma paragem cardíaca súbita.