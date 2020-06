Jas Waters (1981-2020)

Jornalista e escritora, a norte-americana Jas Waters tornou-se uma figura respeitada no meio do entretenimento.Em 2013 participou no reality show do canal VH1 ‘Gossip Game’, já depois de ter criado um popular blogue sobre fama, que chegou a ter 700 mil visualizações por dia.Nos últimos tempos deu cartas como argumentista da série ‘This is Us’, da Fox, que ainda está em produção. A causa da morte não foi revelada.