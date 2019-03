Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jaurès Alferov (1930-2019)

Trabalho com laser valeu Nobel da Física.

Por Paulo Fonte | 01:30

O seu trabalho em semicondutores e tecnologias relacionadas com laser valeu-lhe receber o Prémio Nobel da Física em 2000, juntamente com os norte-americanos Herbert Kroemer e Jack Kilby.



O físico russo, também deputado na Duma, impulsionou a ciência na era pós-Soviética com aplicações práticas, agora usadas em satélites, telemóveis, scanners e códigos de barras.



Morreu sábado em São Petersburgo, na Rússia.