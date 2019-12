Nasceu em Donostia, San Sebastian (Espanha) e aos 15 anos começa a escrever para publicações relacionadas com o cinema.Em 1955 funda o Clube Cinematográfico de San Sebastián. Dirige o seu primeiro documentário em 1961 e recebe a Concha de Ouro do Festival Internacional de San Sebastián.É diretor em 45 filmes , muitos deles experimentalistas, como é o caso de Vida/Perra(1982), sendo considerado o criador do género anticinema.