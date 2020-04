Jay Benedict (1951-2020)

Nasceu na Califórnia em 1951, mas na década de 60 Jay Benedict mudou-se para a Europa e viveu grande parte da sua vida no Reino Unido, onde vingou como ator.Entre os principais trabalhos destacam-se os filmes ‘O Cavaleiro das Trevas Renasce’, da saga ‘Batman’, e ‘Aliens’.O norte-americano tinha 68 anos e morreu vítima do novo coronavírus. Era casado com a também atriz Phoebe Scholfield e deixa três filhos.