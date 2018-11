Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jean Alys Barker (1922-2018)

Mostrou o dedo do meio no parlamento.

Por Paulo Fonte | 01:30

Socialite antes de se dedicar à política, a baronesa Trumpington ficou célebre ao fazer um sinal em ‘v’ – em Portugal significa mostrar o dedo do meio – a um colega no parlamento britânico, agastada com um comentário sobre a sua idade.



O seu momento político mais memorável, chegou a admitir.



Também foi presidente da Câmara de Cambridge e integrou o gabinete da Saúde num governo de Thatcher.



Morreu durante o sono aos 96 anos.