Joalheiro fundador da marca Dinh Van, que vendera há mais de duas décadas, formou-se na Cartier antes de abrir a sua primeira loja em Paris, em 1965.Bretão de origem vietnamita por parte do pai, a sua abordagem foi oferecer "joias para serem usadas no dia a dia".Inspirou-se em objetos do quotidiano, por exemplo lâminas de barbear ou botões de punho, para as criações. Morreu na sequência de um derrame causado por uma queda.