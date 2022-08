Foi o criador de ‘O Menino Nicolas’, banda desenhada que tinha textos do amigo escritor René Goscinny (autor da série Astérix), nos anos 50 do século XX.



Colaborou com inúmeras revistas e jornais como Paris Match e l’Express. Durante 40 anos desenhou capas para a New Yorker (EUA). O cartoonista francês Jean-Jacques Sempé morreu aos 89 anos. "Cheguei a ser, por momentos, razoável, mas nunca adulto", disse um dia.