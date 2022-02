Nasceu em Paris, numa família da alta sociedade. Começou a carreira no mundo da moda no final da década de 1970. Descobriu Sharon Stone e Milla Jovovich, e em 1995 fundou a Karin Models of America.



Três anos depois começa a ser conotado com abusos de modelos e é banido da indústria. Muda-se para os EUA onde conhece Epstein. É detido em 2020 em França acusado de violação de uma menor. Foi encontrado morto na cela da prisão.