Jerry Springer (1994-2023)

‘Estou feliz por ter cortado as pernas’ e ‘Casei com um cavalo’ são dois dos títulos do show de TV, dos EUA, que apresentou entre 1998 e 2018, no qual predominavam a nudez, os palavrões e a pancadaria.Em 2002, uma mulher foi ao programa dizer que tinha dormido com o violento ex-marido. Acabou assassinada pelo homem, com a ajuda da mulher com quem estava. Foram presos.O também advogado e antigo autarca de Cincinnati Jerry Springer morreu ontem, aos 79 anos, devido a um cancro no pâncreas. "Eu nunca assistiria ao meu programa", disse em 2020.