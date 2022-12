Em 1974, fundou os The Stranglers com Hugh Cornwell (voz e guitarra), Jean-Jacques Burnel (baixo e voz) e Dave Greenfield (teclados e voz). Banda associada ao punk, mas que passou pelo rock puro e duro, a new wave e o reggae. Para a história ficaram álbuns como ‘Rattus Norvegicus’, ‘Black and White’, ‘No More Heroes’ e os estrondosos êxitos ‘La Folie’ e ‘Golden Brown’. O baterista Brian John Duffy, conhecido como Jet Black, morreu aos 84 anos.