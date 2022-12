O ex-presidente da China Jiang Zemin morreu ontem aos 96 anos, devido a uma leucemia.

Sob a sua liderança, o país avançou com reformas orientadas para o mercado; recuperou as soberanias de Macau e Hong Kong; reprimiu dissidentes e ativistas que defenderam os direitos humanos e laborais e a democracia; e acabou com o Falun Gong, grupo de meditação que atraiu dezenas de milhares de seguidores, incluindo oficiais das Forças Armadas.