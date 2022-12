Nasceu em 1945 em Melbourne (Austrália) e visitou Timor, pela primeira vez, em abril de 1975 durante a pós-graduação em Jornalismo. Em setembro desse ano voltou ao arquipélago e testemunhou a invasão indonésia do território português, bem como os massacres que se seguiram. Em 1994 voltou clandestinamente para se encontrar com o guerrilheiro Konis Santana. Viveu vários anos em Portugal e em 2016 foi diagnosticada com Alzheimer.