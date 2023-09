Jim Forrest (1944-2023)

É considerado um dos avançados históricos do Glasgow Rangers. Chegou ao clube em 1961. Foi titular durante 5 épocas (145 golos/163 jogos), conquistou um campeonato da Escócia e duas taças da Liga. Tem o recorde do clube de golos marcados num só jogo: 5, na vitória (8-0), diante do Stirling Albion, taça da Liga, 1966. Deixou o Rangers depois de um desaire (0-1, 1967) na taça da Escócia, diante do Berwick, em que foi considerado um dos culpados. Também brilhou no Aberdeen (44 golos/128 jogos). Foi 5 vezes internacional. Jim Forrest morreu aos 79 anos.