Compositor de êxitos como ‘Bat Out of Hell’, de Meat Loaf, e ‘Total Eclipse of the Heart’, de Bonnie Tyler, Jim Steinman morreu na terça-feira, aos 73 anos, de causas ainda não reveladas. Conhecido pelo registo bombástico e épico, trabalhou também com Céline Dion, Barbra Streisand, Barry Manilow, Air Supply e Sisters of Mercy. Venceu o prémio Grammy de Álbum do Ano em 1997, por ‘Falling Into You’, de Céline Dion.