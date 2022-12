Foi bancário, militar e lojista, antes de fundar a Satellite Records (1957) que depois se transformou na mítica Stax, com a ajuda da irmã - hipotecou a casa para lhe arranjar dinheiro.Pelos estúdios de Memphis, EUA - que tinham uma sonoridade única -, passaram estrelas do soul e R&B como Ottis Reading , Carla Thomas, Isaac Hayes, Booker T & the MGs, Sam & Dave e Eddie Floyd.Está no Rock ‘n’ Roll Hall of Fame desde 2002.Jim Stewart morreu aos 92 anos.