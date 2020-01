Um dos grandes saxofonistas tenores da era dourada do ‘hard bop’ e lenda do jazz, destacou-se como intérprete, mas também como compositor, diretor de orquestra e docente. Manteve a sua atividade até aos 90 anos, quando decidiu retirar-se.



Ao seu talento contrapôs-se a adição de drogas, que o levou à prisão em diversas ocasiões. Natural de Filadélfia, Estados Unidos, tocou com Miles Davis ou John Coltrane, entre outros nomes.