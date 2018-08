Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jimmy Mcllroy (1931-2018)

Venceu título da liga inglesa pelo Burnley.

Por Hugo Real | 01:30

Começou a carreira no Glentoran, na Irlanda do Norte, e após uma época é contratado pelo Burnley, no qual permanece 13 temporadas.



Em 1959-60 entra na história do clube ao vencer o campeonato inglês.



Após abandonar a equipa (na qual fez 497 jogos e marcou 131 golos) alinhou ainda pelo Stoke City e pelo Oldham Athletic.



Internacional pela Irlanda do Norte em 55 ocasiões, marcou 10 golos ao serviço da sua seleção.



Morreu aos 86 anos.