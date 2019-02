Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Bigotte Chorão (1933-2019)

Especialista na obra de Camilo Castelo Branco morreu aos 85 anos.

01:00

É um dos melhores especialistas na obra de Camilo Castelo Branco. Natural da Guarda, formou-se em Direito e trabalhou na Editorial Verbo.



Coordenou várias obras, como a ‘Enciclopédia do Século XXI’. Foi membro da Academia das Ciências de Lisboa e do Instituto Luso-Brasileiro de Filosofia.



João Bigotte Chorão morreu no sábado. Tinha 85 anos.



O funeral realiza-se esta segunda-feira à tarde, na Lousã, numa cerimónia reservada à família.