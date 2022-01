Primeiro cabo do grupo de Forcados Amadores de Coruche, por si fundado em 1971 e que comandou até 73, foi também um colaborador da Casa Ribeiro Telles.



Junto do Mestre David Ribeiro Telles trabalhou na organização de corridas, em especial na Praça de Vila Viçosa. Com a vida profissional ligada à contabilidade, a sua paixão pela fotografia levou-o a percorrer as praças em busca da melhor imagem. Morreu, ontem, vítima de diabetes.