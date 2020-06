Arquiteto e pintor, foi o fundador, em conjunto com Nuno Portas e Nuno Teotónio Pereira, do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, ativo nos anos 1950 e 1960, que marcou a arquitetura e as artes. Participou na reabilitação dos Paços do Concelho de Lisboa e foi responsável pela renovação do Museu Nacional de Arte Antiga.



Morreu ontem no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, vítima de várias complicações de saúde.