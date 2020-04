Ilustrou o disco ‘Com as minhas tamanquinhas’, de José Afonso (1976), e o livro ‘Táxi’, de Fernando Cabral Martins (2019). Autor de todas as capas das agendas da SOS Racismo. Viveu em vários países. No dia 20 de março teve uma embolia pulmonar, no Senegal.Foi transportado para Faro por ambulância aérea e depois transferido para o Hospital de St. Maria, em Lisboa, onde morreu no dia 25 de abril.O artista plástico João de Azevedo tinha 69 anos.