Nasceu em Angola em 1955. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e desde cedo abraçou aquilo que viria a ser a sua vocação: o serviço público.



Subiu todos os degraus da administração, até ser secretário de Estado, primeiro com Luís Campos e Cunha e depois com Teixeira Santos. Passou para juiz do Tribunal de Contas em 2008, e desde outubro de 2016 que assumiu as funções de membro do Tribunal de Contas Europeu.