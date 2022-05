Figura maior do Sporting da Covilhã, João Lanzinha morreu aos 88 anos. Foi jogador, treinador e dirigente do clube. Vestiu a camisola verde e branca dos leões da serra de 1951 a 1965, apenas com um interregno de uma temporada, na década de 50, durante a qual cumpriu serviço militar no Algarve e representou o Farense. Capitão, fez 233 jogos oficiais pelo Covilhã, quando o clube jogou na 1ª Divisão do futebol nacional e chegou à final da Taça de Portugal.