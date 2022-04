Autor da marcha do FC Porto e criador das Marchas de São João no Porto, João Manuel Antão morreu no passado sábado aos 101 anos (feitos no passado dia 14 de março).O anúncio foi feito pelos dragões em comunicado, no qual salientam a perda de "um dos grandes nomes da cultura da cidade Invicta e de Portugal".Foi agraciado pelo Presidente Jorge Sampaio com a Ordem de Mérito Nacional e pela Sociedade Portuguesa de Autores.