João Paulo Adour (1939-2018)

Abandonou a TV para se dedicar aos negócios.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu no Rio de Janeiro e a sua estreia no cinema surge aos 28 anos, com ‘Cara a Cara’.



Segue-se ‘As Sete Faces de um Cafajeste’, até que em 1969 chega às novelas, com ‘Um Gosto Amargo de Festa’.



Entrou em 15 novelas, entre as quais ‘Selva de Pedra’, ‘O Bem-Amado’, ‘Gabriela’ e ‘Dona Xepa’.



Em 1986 despede-se da TV com ‘Novo Amor’. A partir daí, dedicou-se aos negócios da família.



Foi encontrado morto na sua casa.