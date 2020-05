Gestor e com um longo percurso ligado às relações públicas e comunicação empresarial, João Queiroz, natural de Guardão (Tondela), foi, durante mais de três décadas, diretor técnico da empresa de sondagens Aximage, que colaborou vários anos com oe o ‘Negócios’.Foi líder deste projeto com o investigador Jorge de Sá (que morreu em 2019, aos 68 anos). João Queiroz sofria de doença prolongada.O funeral decorre esta sexta-feira nos Olivais.