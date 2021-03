Foi o segundo cabo da história do Grupo de Forcados Amadores de São Manços (Évora), tendo sucedido ao fundador Francisco Pereira. Comandou o grupo entre 1971 e 1988, período em que o grupo se afirmou entre os mais cotados no panorama taurino nacional, levando-o a pegar também em Espanha e França. Estava internado, desde janeiro, no Hospital do Espírito Santo de Évora, com Covid-19. Morreu no sábado, aos 70 anos.