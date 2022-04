Nasceu no Barreiro e começou a jogar no Luso. Chegou ao Sporting em 1958, com 21 anos, e na baliza de Alvalade afirmou-se como um dos melhores guarda-redes da história do clube. De leão ao peito ganhou três campeonatos nacionais e a joia da coroa, a Taça das Taças de 1964, onde foi um dos heróis. Com a seleção (seis vezes internacional) esteve, como suplente, no Mundial de 66. Joaquim Carvalho morreu aos 84 anos.