Joaquim Ferreira de Amorim morreu na quarta-feira, aos 87 anos. Era o mais novo dos quatro irmãos que, a partir de 1960, passaram a controlar o maior grupo de transformação de cortiça do mundo, a Corticeira Amorim. Esteve em França e no Brasil, onde geriu os negócios da empresa até 1966. De regresso a Portugal, continuou a viajar pelo mundo, acompanhando a internacionalização do grupo e as equipas comerciais em visita a clientes. O único dos irmãos que está vivo é António Ferreira de Amorim, com 95 anos.