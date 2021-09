Um nome respeitado nos setores das relações públicas e da comunicação em Portugal. Trabalhou em várias empresas, tendo chegado a ser sócio da Emirec.Colaborou com Cabo Verde, essencialmente na comunicação política. Socialista, foi um fervoroso apoiante de Mário Soares, tendo participado ativamente no MASP (Movimento de Apoio a Soares Presidente).Joaquim Sabino morreu, no sábado, aos 69 anos.