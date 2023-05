Jock Zonfrillo (1976-2023)

O chef e jurado do programa MasterChef Austrália morreu domingo, em Melbourne, na véspera da estreia da nova temporada do programa.Nascido em Glasgow, Escócia, começou a trabalhar na cozinha aos 13 anos, a lavar pratos, e cinco anos depois prosseguiu a aprendizagem com o chef Marco Pierre White, no Hotel Hyde Park.Em 2000 mudou-se para a Austrália e há quatro anos foi anunciado como um dos jurados do MasterChef Austrália. De acordo com a polícia de Vitória, a morte não está a ser tratada como suspeita. Tinha 46 anos.