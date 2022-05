Começou a carreira de futebolista no Ajax, jogou nas seleções jovens dos Países Baixos mas optou pela República Democrática do Congo, o seu país de origem, tendo disputado duas partidas. Vestiu as camisolas do Cambuur-Leeuwarden e PEC Zwolle, Ludogorets (Bulgária) e, de regresso aos Países Baixos, do Twente. Foi submetido à amputação de uma perna devido a infeção, após agressões numa festa. Morreu no hospital.