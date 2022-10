Em 1965, lançou ‘Queen of the House’ e ganhou o Grammy (óscares da música) de Melhor Performance Vocal de Country. No mesmo ano, editou ‘Home of the Braves’, o single que mais vendeu na sua carreira, apesar de ter sido banido por algumas rádios dos EUA.



Fala de um jovem que se destacava dos outros pela roupa e por ter o cabelo comprido e que era alvo de chacota na escola. A estrela do country Jody Miller morreu aos 80 anos. Sofria da doença de Parkinson.