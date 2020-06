Era considerado um mestre das táticas ofensivas do futebol norte-americano (NFL). Conquistou duas Super Bowl com os Washington Redskins: 1983 (com recorde de pontos, 541) e 1988. Passou ainda pelos Phoenix Cardinals, Oakland Raiders e San Diego Chargers. Esteve 32 temporadas na NFL. "Joe era uma verdadeira lenda", disse Dan Snyder, dono dos Redskins. Joe Bugel morreu aos 80 anos. Causas não foram reveladas.