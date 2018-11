Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joel Barcelos (1936-2018)

Nome grande do cinema brasileiro.

Por Paulo Fonte | 02:30

Reconhecido como um dos principais nomes do Cinema Novo brasileiro, um dos seus papéis mais conhecidos foi, no entanto, o de Chico Belo, em 1993, na novela ‘Mulheres de Areia’.



Em 1969, durante a ditadura militar, o ator exilou-se em Itália, regressando ao Brasil em meados da década de 70, quando atuou em ‘Sagarana, o Duelo’, inspirado num conto de Guimarães Rosa.



Morreu sábado na cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro.